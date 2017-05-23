Венесуэла в хаосе из-за голода, мародерства, уличного насилия

Венесуэльцы испытывают правительство и силовиков на прочность, ежедневно выходя на улицы с протестами и требуя досрочных выборов, гуманитарной помощи на фоне дефицита продуктов и лекарств и освобождения находящихся за решеткой активистов.

Число погибших в результате двухмесячных беспорядков превысило пять десятков. В антиправительственных демонстрациях участвуют сотни тысяч человек, вызывая беспокойство из-за вспышек мародерства по ночам и возникающих в жилых районах баррикад.

Генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега в понедельник раскритиковала план президента Николаса Мадуро о созыве национального учредительного собрания, углубив небывалые противоречия в рядах правящих социалистов.

Самые масштабные ночные демонстрации в основном концентрируются за пределами венесуэльской столицы - в частности, пострадал штат Боливар на юго-востоке страны.

Несколько десятков автобусов сгорело после того, как группа людей атаковала транспортную компанию в городе Пуэрто-Ордас, сообщила в понедельник прокуратура. Днем в городе не прекращались протесты, стояли баррикады, рассказал Рейтер один из очевидцев.

В столице штата Баринас толпа подожгла штаб-квартиру Социалистической партии, столкновения и вспышки мародерства в городе не утихали весь день, сообщили очевидцы и власти.

Несколько лидеров оппозиции осудили насилие, но произошедшее подчеркивает риск выхода протестов из-под контроля на фоне масштабного недовольства политикой Мадуро, голодом и легкого доступа к оружию в стране с одним из самых высоких уровней насилия.

Венесуэла - член Организации стран-экспортеров нефти и страстно призывала к ограничению добычи картелем ради удержания от падения цен на черное золото, главный источник пополнения прохудившейся казны.

Мадуро обвиняет оппонентов в "вооруженном мятеже" при поддержке США, его идеологического врага.

Правительство Венесуэлы называет демонстрантов "фашистами", обвиняя в мародерстве и гибели людей в ходе протестов, не прекращающихся с начала апреля.

Фотокорреспондент Reuters Марко Белло рассказал, что снял немало кадров со сценами жестокости за семь недель антиправительственных протестов в Венесуэле, но в выходные стал свидетелем особенно шокирующего инцидента: разъяренная толпа подожгла человека.

В ходе акций протеста сотни людей пострадали, свыше 2600 задержаны, 1000 из которых все еще находятся под стражей, сообщили правозащитники.