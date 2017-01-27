Лукашенко назначил нового главу банка, долю в котором покупает ЕБРР

Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Бриштелева председателем правления открытого акционерного общества «Белинвестбанк», 25% которого покупает Европейский банк реконструкции и развития.

Предыдущий глава Белинвестбанка Геннадий Сысоев покинул пост осенью прошлого года по семейным обстоятельствам.

Беларусь в этом году уступит 25% Белинвестбанка, который весной прошлого года был оценен примерно в $450 миллионов, Европейскому банку реконструкции и развития для последующей продажи стратегическому инвестору.

В рамках предпродажной подготовки ЕБРР выдал банку кредиты на 50 миллионов евро.