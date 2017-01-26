В Беларуси создадут реестр банковских гарантий

Постановлением Нацбанка №12 от 11 января 2017 года утверждена Инструкция о порядке формирования и ведения реестра банковских гарантий.

Реестр является информационной системой, где содержится информация о банковских гарантиях, выданных банками, за исключением банковских гарантий, внесение сведений о которых в реестр не допускается в соответствии с законодательными актами.

Формировать и вести реестр будет Нацбанк, на сайте которого реестр будет находиться в открытом доступе. Банки обязаны осуществлять контроль за полнотой и достоверностью включаемой в реестр и содержащейся в нем информации, обеспечить целостность и подлинность передаваемой информации. Банк направляет в Нацбанк информацию о выдаче банковской гарантии, внесении в ее текст изменений и (или) дополнений, прекращении действия банковской гарантии до окончания срока ее действия не позднее одного рабочего дня, следующего за датой наступления такого события.

Информация о банковских гарантиях, направляемая для включения в реестр, должна быть актуальной на дату представления.

Информация о банковских гарантиях, выданных до 10 апреля 2017 года и действующих на указанную дату, в соответствии с требованиями инструкции направляется банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями в Нацбанк однократно до 1 января 2018 года.

Постановление вступает в силу с 10 апреля 2017 года.