Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 15 февраля

Национальный банк Беларуси снижает с 15 февраля ставку рефинансирования с 17% до 16% годовых, сообщила во вторник пресс-служба регулятора.

"С 15 февраля 2017 года снижаются ставка рефинансирования – с 17% до 16% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 22% до 20% годовых", - говорится в сообщении.

Соответствующие решения были приняты правлением и комитетом по монетарной политике Национального банка "исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса".

Как подчеркивается в сообщении, инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. Так, прирост потребительских цен в декабре 2016 года к декабрю 2015 года составил 10,6% (при целевом ориентире 12%), в январе 2017 года ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале-марте – около 9%.

По информации пресс-службы, основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы.

"Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 года к январю 2016 года составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям", - поясняется в сообщении.

Следует отметить, что нынешний уровень ставки действует с 18 января, когда она была снижена также на один процентный пункт. На начало 2016 года ставка рефинансирования составляла 25% годовых. После нескольких снижений в августе она была 18% годовых. Ранее Минфин страны сообщал, что ставка рефинансирования в республике в 2017 году составит 15-17%, согласно планам властей.