В Польше приведены к присяге первые ополченцы

В Польше приняли присягу первые участники добровольного ополчения, созданного правящей национал-консервативной партией "Закон и справедливость".

Выступая на торжественной церемонии в Белостоке в воскресенье, 21 мая, министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич назвал этот акт символическим началом реформирования польской армии.

В ходе мероприятий, которые провшли в тот же день, помимо Белостока, в Люблине и Жешуве, будут приведены к присяги в общей сложности около 400 ополченцев. Ожидается, что к 2019 году военизированные подразделения будут насчитывать порядка 50 тысяч человек.

Не имеющие опыта службы в армии добровольцы проходят 16-дневную базовую подготовку. Они должны тесно сотрудничать с польскими вооруженными силами в вопросах обороны страны.

Первые три из 17 бригад подразделений территориальной обороны создаются на восточной границе Польши. Их гражданские участники получают ежемесячно в пересчете около 125 евро. Критики действий польских властей утверждают, что эти затраты делаются в ущерб модернизации армии.