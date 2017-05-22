Швейцарцы решили отказаться от атомной энергетики

Граждане Швейцарии в воскресенье, 21 мая, на всенародном референдуме проголосовали за пошаговый отказ от атомной энергии и переход к альтернативным источникам.

Согласно предварительным подсчетам, 58 процентов участников плебисцита одобрили соответствующую инициативу правительства.

Новый закон, который вступит в силу в 2018 году, предполагает постепенный переход к возобновляемым источникам энергии к 2050 году и снижение энергопотребления. Пять швейцарских атомных станций будут работать до тех пор, пока не истекут гарантии их надежного функционирования - по оценкам экспертов, еще 10 - 15 лет. При этом новые АЭС строиться уже не будут. Полное отключение всех АЭС до 2029 года швейцарцы отклонили на референдуме в ноябре 2016 года.

Новый швейцарский закон также предписывает ограничить выбросы в атмосферу углекислого газа и повышает дотации на развитие возобновляемых источников энергии.

После аварии на японской АЭС "Фукусима", пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году, в Швейцарии существенно возросло число граждан, выступающих за отказ от атомной энергетики. Учитывая настроения в обществе, правительство и парламент страны заявили о начале поэтапного отказа от атомной энергетики.

В настоящее время в стране почти 60 процентов электроэнергии производят гидроэлектростанции и другие источники, доля АЭС составляет 40 процентов.