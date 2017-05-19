Деятели науки и культуры просят власти Польши защитить Беловежскую пущу

Более 230 деятелей науки и культуры обратились с письмом в защиту Беловежской пущи к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Беате Шидло.

В прошлом году, по неофициальной информации, Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о начале процедуры проверки соответствия правовым нормам в отношении Польши в связи с санитарной вырубкой деревьев на польском участке Беловежской пущи. Польские СМИ сообщали, что ЕК усмотрела нарушение страной некоторых пунктов директивы о местообитании и директивы о птицах в рамках европейской программы Natura 2000.

Под обращением подписались, в частности, режиссер Агнешка Холланд, актер Ежи Штур, писательница, лауреат нобелевский премии Херта Мюллер.

"На территории Беловежской пущи, объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, все чаще и чаще происходит вырубка вековых деревьев", — говорится в письме.

Его авторы просят о "вмешательстве и немедленном прекращении уничтожения старейшего польского леса". "Просим инициировать посредничество, в котором конфликтующие стороны смогут выработать общую модель защиты беловежской Пущи", — отмечается в обращении.

При этом в письме говорится, что в настоящее время вырубка леса продолжается, но держится в секрете. "Чтобы не допустить свидетелей, закрыты лесные тропы в лесничествах Беловежа и Гайновка", — заявили его авторы.

Ранее польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Беларусью и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.