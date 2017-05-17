Прием беженцев будет для Польши хуже обещанных санкций Евросоюза - глава МВД

Прием беженцев будет для Польши хуже обещанных санкций Евросоюза, заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Как считает Блащак, для Польши, "по всей вероятности, было бы хуже" согласие на переселение беженцев, чем наказания, обещанные Европейским союзом.

При этом он уверен, что проблема мигрантов — это не совсем касающиеся Польши "отношения запада и Европы". "Эти государства имели в свое время колонии. Они использовали богатства Африки или Азии… А сегодня это попытка перебросить погашения этих счетов также на Польшу", — сказал министр.

"Это нечестно, это не согласуется с правилами, и мы против этого выступаем", — добавил он.

По оценке Блащака, принцип переселения только усиливает конфликт и масштаб наплыва нелегальных беженцев. Он отметил, что вопрос беженцев будет одной из главных тем в четверг во время встречи министров внутренних дел ЕС.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.