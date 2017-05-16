Последнее обновление: 16.05.2017 18:02

Минобороны Беларуси против создания профессиональной армии

Министерство обороны не поддерживает идею перехода на профессиональную армию. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба Беларуси генерал-майор Александр Шкиренко .

"В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия", - сказал он в ответ на вопрос члена постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Олега Руммо в ходе заседания комиссии по национальной безопасности палаты представителей.

Шкиренко отметил, что отказываться от призыва срочников нецелесообразно. Он также подчеркнул, что профессиональная армия всегда многочисленная и содержать вооруженные силы численностью 250 тысяч человек белорусской экономике не под силу.

По словам генерал-майора, профессиональная армия — это армия военного времени, а для мирного времени она просто не нужна.

Минобороны республики также не рассматривает вопрос о сокращении срока срочной службы в армии до года, так как в настоящее время в стране есть определенные проблемы с набором срочников.

В Беларуси срок военной службы по призыву для военнослужащих, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, а для призывников, получивших высшее образование — год.

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