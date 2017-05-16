Последнее обновление: 16.05.2017 13:57

Ford сократит 10% сотрудников в Северной Америке и Азии

Категории: США Авто

Автопроизводитель Ford Motor Co планирует сократить примерно 10 процентов сотрудников в Северной Америке и Азии, стремясь увеличить прибыль и стоимость акций, сказал Рейтер осведомлённый источник в понедельник.

По информации источника, компания планирует предложить сотрудникам щедрую компенсацию за досрочный выход на пенсию, стремясь сократить штат к 1 октября. Ford не планирует сокращать работников с почасовой оплатой и производство.

Решение автопроизводителя может идти вразрез с политикой президента США Дональда Трампа, объявившего увеличение занятости в автомобильной отрасли одним из приоритетов. Численность сотрудников Ford в США составляет около 30.000 человек.

Сокращение персонала - часть ранее объявленного плана компании, предусматривающего сокращение издержек на $3 миллиарда, сказал источник, поскольку продажи новых автомобилей в США начинают замедляться после семи лет непрерывного роста, с момента окончания рецессии.

Вечером в понедельник Wall Street Journal сообщил, что Ford планирует сократить 10 процентов из 200.000 сотрудников, однако знакомый с ситуацией источник, говоривший на условиях анонимности, опроверг эти данные.

Ford отказался комментировать информацию о сокращениях, однако сообщил, что по-прежнему сосредоточен на выполнении основной стратегии ради роста прибыли.

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