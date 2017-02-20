В США начинают производство самой дешевой Tesla Model 3

В штате Калифорния (США) начинается производство Tesla.

В отличии от предыдущих вариантов, новая Tesla Model 3 рассчитана на серийное производство. Минимальная цена составит 35 тысяч долларов, пишет Прайм.

"Сегодня стартует тестовый режим сборки, полноценный выпуск начнется только в середине лета 2017 года", - говорится в сообщении.

Tesla Model 3 была представлена в марте прошлого года, и уже через неделю предзаказ на эту модель составил более 300 тысяч.

Первые машины попадут в руки к владельцам только в конце текущего года.

Компания планирует произвести в 2018 году около 500 тысяч машин.

Батарея новой модели будет меньше, чем у предшественников - Model S и Model X. На одной подзарядке можно будет проехать около 350 километров.