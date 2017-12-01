Последнее обновление: 01.12.2017 15:00

General Motors планирует запустить робот-такси в 2019 году

Американский автоконцерн General Motors (GM) намерен уже в 2019 году вывести на улицы такси на автопилоте. Впрочем, намеченный график базируется на нынешнем уровне технологического прогресса, оговорились представители автопроизводителя в четверг, 30 ноября, на презентации для инвесторов в Сан-Франциско.

Таким образом, GM называет более раннюю дату начала эксплуатации робота-такси, чем многие конкуренты. В 2016 году концерн купил стартап-компанию Cruise Automation, которая занимается разработкой систем беспилотного управления автомобилями, и в настоящее время тестирует машины без водителей в условиях уличного движения.

Планы по созданию самоуправляемых такси имеются, помимо General Motors, в частности, у Daimler, Renault, а также у компании Uber, предоставляющей услуги по вызову такси. Однако в то время как IT-предприятия и другие автопроизводители занимаются разработкой, GM одним из первых смог составить конкретный график коммерциализации технологий.

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