Последнее обновление: 29.08.2017 17:40

В США тестируют доставку пиццы беспилотными автомобилями

Категории: США Авто

В США стартовала тестовая доставка пиццы Domino’s Pizza с помощью беспилотных автомобилей Ford Fusion Hybrid.

Как отмечается, тест продлится несколько недель в американском городе Анн-Арбор в штате Мичиган (120 тысяч населения, из которых 32% — студенты), при этом сеть ресторанов будет изучать реакцию своих клиентов на такой способ доставки и особенности взаимодействия с роботизированной системой, а автопроизводитель получит дополнительные данные для улучшения собственной системы автопилотирования, пишет Itc.ua.

Клиенты, которым беспилотник привезет пиццу, будут определяться случайным образом. В процессе заказа клиент получит SMS со специальным кодом, который будет необходимо ввести на терминале на задней стойке седана, после чего задняя дверь откроется и человек получит доступ в салон. Пицца будет ждать его на заднем сидении в специальном боксе, разработанном компанией Roush Enterprises, для сохранения продукта горячим.

В компании Domino’s Pizza обещают, что автомобиль подъедет как можно ближе к дверям заказчика, но в любом случае процесс получения пиццы будет менее удобным, чем при доставке курьером, который приносит пиццу непосредственно в руки.

Во время тестирования доставки пиццы за рулем беспилотных Ford Fusion будут находиться инженеры автопроизводителя, однако это будет сделано исключительно для сбора информации (и для разрешения проблем в исключительных случаях).

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