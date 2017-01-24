Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

В США продали Mercedes-Benz, вывезенный из СССР 50 лет назад

Автомобиль Mercedes-Benz, вывезенный из СССР 50 лет назад, продан на торгах в США за 6,6 миллиона долларов.

В заявлении аукционного дома Sotheby's отмечается, что в линейке модели 540К Special было произведено не более 25 родстеров — двухместных автомобилей со съемной крышей. Выставленная на продажу модель была изготовлена в 1939 году. После окончания Великой отечественной войны автомобиль попал к советским дипломатам, а затем был перевезен в Москву.

В Москве машину приобрел известный коллекционер и реставратор Артур Лештин. Позднее автомобиль был продан шведскому переводчику Альфу Йоханссону, который в 1967 году выехал на нем в Швецию.

"Мерседесы" серии 540К впервые были представлены в 1936 году и считаются одной из вершин немецкого довоенного автопрома.

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