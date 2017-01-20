Uber выплатит властям США $20 млн для снятия обвинений в обмане водителей

Компания Uber, оказывающая услуги по онлайн-вызову такси, согласилась выплатить $20 млн Федеральной торговой комиссии (ФТК) США, которая обвинила ее во введении в заблуждение водителей, желавших работать через платформу. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По данным издания, ФТК уличила компанию, в том, что она указывала на своем сайте сумму заработка водителей гораздо выше, чем она была на самом деле. Так компания заявляла, что ​среднегодовой заработок таксиста в Нью-Йорке превышает $90 тыс. в год. На самом деле, такие суммы в городе получали менее 10% водителей Uber. Недостоверная информация распространялось почти в 20 городах страны, подчеркивает издание

Также Uber занижала в своей рекламе суммы, которые водителям приходилось платить за аренду автомобилей, предоставляемых компанией.

По данным газеты, представители компании заявили, что «рады» тому, что им удалось достичь соглашения с властями США.

Uber — приложение для поиска, вызова и оплаты такси, разработанное американской компанией Uber Technologies Inc. По данным на август 2016 года, сервис через приложение работает более чем в пятистах городах мира.