Последнее обновление: 13.02.2017 17:53

Ford в течение 5 лет инвестирует $1 млрд в самоуправляемые автомобили

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co. планирует инвестировать $1 млрд в следующие пять лет в новую компанию Argo AI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

Робототехники и инженеры Argo AI совместно с сотрудниками Ford будут разрабатывать новую программную платформу для полностью самоуправляемого автомобиля, который планируется представить в 2021 году, сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Расположенная в Питсбурге Argo AI была создана Брайаном Салески (главный исполнительный директор) и Питером Рендером (главный операционный директор), которые ранее занимались вопросами самоуправляемых автомобилей в Google и Uber.

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