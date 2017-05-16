Минюст создаст единую базу данных обо всех гражданах России

Министерство юстиции России ведет работу над созданием единого реестра населения, в котором будут указаны сведения обо всех гражданах России. Об этом сообщила директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Александра Дронова.

По ее словам, ведомство совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой с начала 2017 года занимается созданием данного реестра.

Дронова рассказала, что «во главу ресурса ставится человек», к которому «подстыковываются различные связи». Она отметила, что создание реестра — «беспрецедентно» для России, однако в некоторых зарубежных странах подобный учет «давно и эффективно существует». Дронова пояснила, что в России никогда не было «единого ресурса», где были бы указаны сведения о населении страны.

О том, что в России планируют создать единую систему регистрации и идентификации населения, сообщали «Ведомости» в феврале 2016 года со ссылкой на уведомление о подготовке соответствующего проекта. По данным издания, займется созданием базы данных Федеральная налоговая служба. В новую систему данные о гражданах будут внесены сразу в федеральную базу, которая напоминает информационное облако, рассказал источник издания. По его словам, новую систему «нельзя будет обмануть», в том числе если речь идет о пенсиях, страховках и налоговых платежах. Кроме того, Министерство финансов планирует включить в реестр информацию из Федеральной миграционной службы.

В июне 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму законопроект о создании единого реестра сведений о населении.

В единый госреестр будут внесены сведения о рождении, смерти, браках и разводах. Планируется перенести до 31 декабря 2019 года в электронную форму акты гражданского состояния с 1926 года.

В июле 2016 года со ссылкой на законопроект о создании реестра, в нем каждому гражданину России будет присвоен 12-значный номер. Туда будут также внесены сведения об образовании и обучении, отношение к воинской обязанности, дееспособность, сведения о судимости, номера документов, удостоверяющие личность, данные о постановке гражданина на учет в налоговых органах, на учет по месту жительства, сведения о регистрации в системе обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, а также данные о постановке на учет в органах занятости.

В реестр не будет занесена информация о расовом или этническом происхождении гражданина, его политических и религиозных убеждениях, принадлежности к профсоюзам и обществам, а также о состоянии его здоровья.