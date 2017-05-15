Последнее обновление: 15.05.2017 17:11

В столице Йемена ввели чрезвычайное положение из-за вспышки холеры

Вспышка холеры в йеменской столице Сане вынудила местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Reuters.

По данным Международного Красного Креста, от болезни погибли не менее 115 человек. Кроме того, было зафиксировано более 8,5 тыс. случаев заражения. Минздрав Йемена обратился за помощью к международным гуманитарным организациям. Ситуацию усугубляет продолжающийся на территории страны военный конфликт. Из-за войны в Йемене функционируют лишь несколько медицинских учреждений, а две трети населения не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Ранее, 12 мая, Бразилия сняла режим чрезвычайного положения, введенный из-за эпидемии вируса Зика. За первые месяцы 2017 года в стране было зафиксировано около 8 тыс. случаев заболевания, что более чем на 95% ниже, чем за аналогичный период 2016 года.

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