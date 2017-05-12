Последнее обновление: 12.05.2017 11:47

Дом в Дроздах обошелся Ермошиной в 300 тысяч долларов

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина построила дом в элитном поселке Дрозды на окраине Минска за "300 тысяч условных единиц".

В комментарии Еврорадио она рассказала, откуда взяла такую ​​значительную сумму.

"Ну, во-первых, я продала квартиру, - сказала Ермошина. - Во-вторых, у меня были определенные накопления. А в-третьих, я одолжила у своих очень состоятельных подружек".

По словам председателя ЦИК, ее подруги - это "частные нотариусы в городе Калининграде" (Россия).

Лидии Ермошиной 64 года. В должности председателя ЦИК Беларуси она работает с 1996 года.

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