Дом в Дроздах обошелся Ермошиной в 300 тысяч долларов

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина построила дом в элитном поселке Дрозды на окраине Минска за "300 тысяч условных единиц".

В комментарии Еврорадио она рассказала, откуда взяла такую ​​значительную сумму.

"Ну, во-первых, я продала квартиру, - сказала Ермошина. - Во-вторых, у меня были определенные накопления. А в-третьих, я одолжила у своих очень состоятельных подружек".

По словам председателя ЦИК, ее подруги - это "частные нотариусы в городе Калининграде" (Россия).

Лидии Ермошиной 64 года. В должности председателя ЦИК Беларуси она работает с 1996 года.