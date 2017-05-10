Родители-одиночки детей с паспортами ЕС отныне не подлежат высылке

Родители-одиночки, не имеющие европейского гражданства, могут претендовать на получение социальных пособий и вида на жительство в ЕС в том случае, если воспитываемые ими несовершеннолетние дети являются европейскими гражданами. Такое решение вынес в среду, 10 мая, Европейский суд в Люксембурге.

Свое решение суд обосновал защитой прав детей, имеющих гражданство стран ЕС, поскольку в случае высылки их родителей и самим детям, возможно, пришлось бы покинуть Евросоюз.

По мнению судей, иностранные родители-одиночки не могут быть лишены права на жительство в ЕС лишь на том основании, что их бывшие партнеры имеют европейское гражданство и могли бы взять на себя воспитание детей.

Данное решение было вынесено по иску матери-одиночки из Венесуэлы, которая проживает в Нидерландах вместе со своим ребенком. По ее утверждению, отец ребенка, имеющий гражданство Нидерландов, не платит алиментов и не принимает никакого участия в воспитании их ребенка.

Поскольку эта женщина не имеет вида на жительство в Нидерландах, ей отказали в выплате пособия на ребенка и другой социальной помощи. Теперь суд в Нидерландах, обратившийся за разъяснениями к Европейскому суду, должен вынести окончательное решение по иску матери-одиночки из Венесуэлы.