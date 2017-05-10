В ходе антитеррористической операции спецназа полиции в Лейпциге задержаны несколько предполагаемых исламистов. Проведены обыски в зданиях как минимум в трех районах города.

В Лепйциге спецподразделение полиции SEK утром в среду, 10 мая, провело антитеррористическую операцию, в ходе которой проведены обыски в зданиях как минимум в трех районах города и задержаны несколько человек. Об этом сообщил интернет-сайт газеты Die Morgenpost cо ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, операция была засекречена, ее целью являлось выявление возможных исламистов и сторонников джихадистской группировки "Исламское государство". Полиция пообещала в течение суток обнародовать детали операции.