В центре Минска 7-9 мая ограничат парковку

В центре Минска с 7 по 9 мая будет запрещена парковка, сообщили в ГАИ Центрального района.

"С 00:00 7 мая до окончания праздничных мероприятий 9 мая будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Коммунистической от ул. Красная до ул. Киселева. На ул. Киселева – от пл. Победы до ул. Куйбышева, включая придорожные парковки. На ул. Красной – от пр. Машерова до ул. Коммунистической, включая придорожные парковки", – рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.

Кроме того, с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещена стоянка автотранспорта на пр. Машерова от пр. Независимости до пр. Победителей, включая придорожные парковки. Такие ограничения коснутся также стоянки у д. № 41 на пр. Победителей (рядом с химчисткой «Сияние») и придорожной парковки на пр. Машерова между ул. Заславской и пр. Победителей.

Госавтоинспекция Центрального района рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки, а также настоятельно просит автолюбителей в случае вынужденной остановки в указанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. Будет работать эвакуатор.

Жителей домов, прилегающих к пл. Победы, в ГАИ просят не допускать срабатывания автосигнализации их машин во время проведения праздничных мероприятий.