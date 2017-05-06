Среди венесуэльских военных начались задержания

В Венесуэле, по данным лидера местной оппозиции Энрике Каприлеса, начались масштабные аресты среди военных чинов.

В частности, 85 представителей вооруженных сил были задержаны, сказал Каприлес в субботу, 6 мая. В качестве причины называется подавление оппозиции. По словам оппозиционера, родственники задержанных попросили его предать огласке факты арестов.

"В вооруженных силах царит недовольство", - заявляет Каприлес.

Военные считаются ключевой силой в конфликте. Президент страны Николас Мадуро целенаправленно пытался укрепить свою власть в рядах вооруженных сил, прибегая в том числе к денежным вливаниям. Помимо этого, из 32 министров венесуэльского правительства 11 представляют армию и спецслужбы, что укрепляет лояльность кабинета министров.

С начала апреля во время беспорядков в Венесуэле были убиты по меньшей мере 37 человек, более 700 получили ранения. Сотни участников демонстраций были задержаны. Однако акции протеста против президента Мадуро не стихают. Протестующие недовольны тяжелым экономическим положением в стране, который привел к дефициту в снабжении.

Венесуэла страдает от глубокого экономического кризиса, который Мадуро объясняет падением цен на нефть (основной экспортный продукт этого латиноамериканского государства), а эксперты называют следствием социалистической политики самого президента. Кроме того, в стране резко ухудшилась криминогенная обстановка. В 2016 году в Венесуэле были убиты почти 28,5 тысячи человек.