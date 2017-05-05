Тунеядцев в Казахстане будут штрафовать и лишать пособий

Согласно новому законодательству с 2018 года в Казахстане изменится принцип оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям, передает МИА «Казинформ».

Со следующего года помощь будет разделяться на два вида: безусловная и обусловленная денежная помощь. Безусловная направлена на те семьи, которые в силу объективных причин не имеют возможности трудиться.

«Например, если мама, ухаживающая за ребенком, воспитывает его одна, то для нее никаких условий предъявляться не будет. Она будет получать выплаты из бюджета, как и получала сегодня», - разъяснила вице-министр труда и социальной защиты труда РК Светлана Жакупова в ходе пресс-конференции в СЦК.

Обусловленная денежная помощь будет оказываться семьям, в составе которых есть хотя бы один трудоспособный член. С семьей будет заключаться социальный контракт, одним из условий которого будет трудоустройство данного трудоспособного члена и получение им заработной платы параллельно с получением адресной социальной помощи.

«Трудоспособные члены семьи не должны отказываться от трудоустройства. В случае отказа от трудоустройства, будут применены к данной семье штрафные санкции. Это означает, что если человек отказывается в первый раз, то сумма пособия уменьшается на 50% для трудоспособных членов семьи. Если отказывается второй раз беспричинно, то прекращаются выплаты всем трудоспособным членам семьи. Остаются безусловные выплаты для нетрудоспособных - это дети, мамы, которые сидят по уходу за детьми до 7 лет», - уточнила виде-министр.

С.Жакупова добавила, что согласно новому формату три вида выплат, которые сегодня оказываются малообеспеченным семьям, будут объединяться в одну адресную социальную помощь. Сегодня пособия получают семьи, чей доход ниже 40% прожиточного минимума, имеющие детей до 18 лет с доходом ниже 60% прожиточного минимума, и существуют специальные госпособия многодетным семьям, имеющим 4 и более детей. В Министерстве прогнозируют, что численность получателей будет доходить до 1 млн 414 тысяч человек.