В Германии повторно проверяют две тысячи дел о предоставлении убежища

Федеральное ведомство Германии по делам миграции и беженцев (BAMF) повторно проверяет правомерность около 2 тысяч решенных дел о предоставлении убежища. Это подтвердил официальный представитель Министерства внутренних дел Йоханнес Димрот, уточнив, что произошло это в связи со скандалом с офицером бундесвера-праворадикалом.

«BAMF проводит повторную проверку по примерно 2000 положительно решенных дел, это большое количество», - проинформировал Димрот.

По его словам, повторно перепроверены будут те дела, начиная с начала прошлого года и до конца апреля нынешнего, в отношении выходцев из Сирии и Афганистана, решения по которым выносились при участии вспомогательного персонала, в частности, переводчиков. Задачей проверки является выяснить, был ли случай Франко А. «вопиющей ошибкой, которая не должна повториться», существуют системные недостатки и ошибки в работе с заявлениями о предоставлении убежища.

Руководитель МВД Томас де Мезьер ранее пообещал «не оставить камня на камне» при расследовании случая Франко А., старшего лейтенанта бундесвера, который ухитрился выдать себя за сирийского беженца и получить статус, даже не владея арабским языком. Он был арестован на прошлой неделе по подозрению в подготовке терактов, которые должны были, вероятно, бросить тень на соискателей убежища в ФРГ. Расследование ведут министерства внутренних дел и обороны.