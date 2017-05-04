В аэропорту Хельсинки тестируют технологию распознавания лиц

В аэропорту столицы Финляндии начали тестирование технологии распознавания лиц для регистрации на рейсы. Об этом пишет turist.ee.

"В период тестирования со 2 по 23 мая Finnair и Finavia совместно с Futurice будут испытывать применение технологии распознавания лиц в условиях аэропорта и используемых авиакомпанией систем и процессов. В тестировании приглашены участвовать 1000 постоянных клиентов Finnair", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для участия в тестировании клиенты авиакомпании используют приложение, через которое отправляют свой портрет. Регистрацию эти пассажиры проходят на специальной стойке, оборудованной технологией распознавания лица. После этого агент из службы поддержки проверяет информацию о рейсе и отмечает в тестовой системе, удалось ли распознать клиента.