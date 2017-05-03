Последнее обновление: 03.05.2017 17:52

В Нидерландах полицейские раскрыли кражу алмазов, внедрившись в банду

Нидерландские полицейские замаскировались под журналистов, чтобы раскрыть дело о краже алмазов на 72 миллионов долларов, сообщает портал NL Times.

Одна из крупнейших краж в истории Голландии произошла в 2005 году. Группа вооруженных людей проникла на закрытую территорию аэропорта Амстердама. Злоумышленники запугали сотрудников авиакомпании, на рейсе которой должны были вывезти драгоценности, а затем угнали бронированный автомобиль с алмазами с закрытой стоянки аэропорта.

Тогда правоохранительные органы обнаружили часть камней и задержали нескольких подозреваемых, но за недостатком улик их пришлось отпустить. Драгоценности на сумму 43 миллиона долларов так и не были найдены, а семерых подозреваемых удалось арестовать лишь в январе этого года.

Арест удалось произвести благодаря повторному расследованию, в ходе которого полицейские попытались внедриться в преступную группировку под видом журналистов, готовящих репортаж о преступлении.

Сотрудники под прикрытием избегали контактов с ключевыми организаторами кражи, но добывали информацию у их окружения.

Подозреваемые предстанут перед судом в среду.

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