Рост январской инфляции в Японии зафиксирован впервые более чем за год

В январе ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны, вырос впервые более чем за год.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания увеличились на 0,1% относительно января 2016 года после снижения на 0,2% месяцем ранее. Повышение показателя отмечено впервые с декабря 2015 года.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали нулевую инфляцию.

Рост ключевого показателя, на который обращает внимание Банк Японии при оценке динамики потребительских цен, дает надежду на то, что инфляция в стране начнет двигаться к целевому показателю Центробанка, составляющему 2%, отмечают эксперты.

Потребительские цены без учета свежих продуктов и энергоносителей увеличились в январе на 0,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В декабре рост показателя составил 0,1%.

В целом инфляция в Японии в январе ускорилась до 0,4% с 0,3% в декабре.

Безработица в Японии в позапрошлом месяце снизилась до 3%, что является минимальным уровнем с 1998 года. В декабре безработица составляла 3,1%.

Потребительские расходы в Японии в январе упали на 1,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после снижения на 0,3% в декабре.