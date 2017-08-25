Потребительские цены в Японии в июле выросли седьмой месяц подряд

Базовые потребительские цены в Японии выросли на 0,5 процента в июле в годовом исчислении, показав рост седьмой месяц подряд, указывая на то, что инфляция в стране устойчиво, но крайне медленно приближается к целевым для центрального банка 2 процентам.

Повышение цен связано главным образом с увеличением стоимости бензина, поскольку потребители неохотно увеличивают расходы в связи с вялым ростом зарплат, что усложняет Банку Японии задачу достичь целевого показателя инфляции.

Рост базового индекса потребительских цен (CPI), который включает нефтепродукты, но исключает волатильные цены на свежие продукты питания, совпал с усредненным прогнозом рынка. В июне индекс вырос на 0,4 процента.

“Инфляционное давление не усиливается, так как компании по-прежнему крайне осторожно повышают цены. Поддержка со стороны энергетических расходов достигнет пика к октябрю, поэтому после этого потребительская инфляция может замедлиться”, - сказал главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Ёсики Синке.

“Банк Японии, вероятно, будет вынужден снова понизить прогноз цен, поэтому повышение процентных ставок будет сложно оправдать, даже если темпы роста экономики вырастут”.

Базовые потребительские цены в Токио, данные о которых выходят за месяц до общенациональных данных, выросли на 0,4 процента в августе в годовом исчислении против роста на 0,3 процента, прогнозируемого опрошенными Рейтер аналитиками.

Экономика Японии во втором квартале росла максимальными более чем за два года темпами, поскольку расходы потребителей и компаний выросли.

Однако рост цен и зарплат упорно остается слабым, заставляя сомневаться в том, сможет ли экономика сохранить устойчивые темпы роста.