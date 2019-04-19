Инфляция в Японии ускорилась в марте, но остается ниже ориентира ЦБ

Базовая инфляция в Японии слегка выросла в марте в годовом выражении, но оставалась далека от амбициозной цели Банка Японии в 2 процента, свидетельствуя о растущем давлении на центральный банк.

За прошедший год чиновникам пришлось столкнуться с замедлением мирового спроса, поскольку китайско-американская торговая война нанесла удар по мировой торговле и японским экспортерам. Это еще больше усложнило задачу Банка Японии по ускорению инфляции.

Данные в пятницу показали, что базовый индекс потребительских цен, включающий цены на нефтепродукты, но исключающий волатильные цены на продовольствие, вырос на 0,8 процента. Это выше усредненного прогноза рынка в 0,7 процента. В феврале годовая базовая потребительская инфляция достигла 0,7 процента.

Индекс, на котором фокусируется Банк Японии - так называемый базовый-базовый индекс потребительских цен, исключающий цены на продукты питания и энергоносители - вырос на 0,4 процента в марте, совпав с февральским показателем.

Центральный банк находится в затруднительном положении. Многолетняя денежная эмиссия привела к снижению ликвидности на рынке облигаций и ударила по прибыли коммерческих банков, вызвав опасения о жизнеспособности программы мер стимулирования.

“Для движения к 2-процентной инфляции просто недостаточно импульса, потому что зарплаты растут не так сильно”, - сказал Хироси Миядзаки, старший экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

“Банк Японии стал пассивным в прошлом году, потому что беспокоился о прибыли банков. В этом году Банк Японии может откорректировать свою политику в случае дальнейшего ухудшения других экономических показателей”.

Банк Японии, как ожидается, спрогнозирует на следующей неделе, что инфляция останется значительно ниже целевого показателя до конца финансового года, который завершится в марте 2022-го, сообщили источники.