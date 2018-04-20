Инфляция в Японии замедлилась в марте, может заставить ЦБ сохранить стимулы

Рост потребительских цен в Японии замедлился в марте, указав на то, что центробанку страны по-прежнему не удается добиться подъема инфляции до целевого 2-процентного уровня и, вероятно, придется сохранить сверхмягкую монетарную политику.

Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,9 процента в марте в годовом выражении, совпав с усредненным прогнозом аналитиков, показали вышедшие в пятницу данные министерства внутренних дел и коммуникаций Японии.

В феврале показатель вырос на 1,0 процента.

“Мы ждем, что инфляция с учетом цен на свежие продукты питания в среднем составит 1 процент в текущем финансовом году, ниже усредненного прогноза членов совета управляющих Банка Японии на уровне 1,4 процента, - сказал Марсель Тьельян, старший экономист Capital Economics. - Если мы правы, банку придется снова понизить прогнозы инфляции в ближайшие месяцы, указав, что до ужесточения политики еще очень далеко”.

Глава Банка Японии Харухико Курода ранее говорил, что инфляция должна стабильно превышать 2-процентный уровень, прежде чем регулятор сможет сократить свой объемный баланс гособлигаций и биржевых индексных инструментов.