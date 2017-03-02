Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о недвижимости Дмитрия Медведева

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в четверг, 2 марта, разместил в интернете расследование о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева под названием "Он вам не Димон".

В материале идет речь об участках земли, квартирах и поместьях, принадлежащих российскому премьеру. Основатель ФБК Алексей Навальный назвал расследование самым крупным в истории фонда и, "возможно, самым важным политически", поскольку речь в нем идет о втором человеке в стране.

В публикации, размещенной в блоге Алексея Навального, утверждается, что глава правительства РФ и лидер "Единой России" "владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом".

Авторы материала утверждают, что имущество Медведева "было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков": "премьер-министр и его доверенные люди создали преступную схему", основанную не на офшорах, а на некоммерческих благотворительных фондах. На фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом, говорится в расследовании.

По данным сотрудников ФБК, Медведев получает взятки от олигархов Алишера Усманова и Леонида Михельсона, а также деньги Газпромбанка и перечисления от других компаний (в частности "дочки" "Башнефти"). Всего, утверждается в документе, в собственности у Медведева находятся более 10 объектов элитной недвижимости и предприятий, в числе которых усадьба в подмосковных поселках Знаменское и Маслово на Рублевке, агрокомплекс "Мансурово", дача в Плесе, горная дача в Псехако, виноградники в Анапе и Тоскане и другие объекты.

Как отмечает Алексей Навальный, по всем эпизодам расследования ФБК подаст заявления в правоохранительные органы.

"Да, мы понимаем, что сейчас власть сделает все, чтобы предотвратить любые шаги, которые обязаны предпринять правоохранительные органы. Но, как говорится, в России надо жить долго. Рано или поздно мы своего добьемся и увидим всех персонажей на скамье подсудимых. А рядом с ними будут сидеть те, кто станет блокировать расследование сейчас", - пишет политик.