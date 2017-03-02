Швеция возвращается к всеобщей воинской обязанности

Правительство Швеции примет решение о возобновлении в стране всеобщей воинской повинности, отмененной в 2010 году, сообщило Радио Швеции SR.

"У нас были сложности с комплектованием военных подразделений на добровольной основе и с этим следует что-то делать. Поэтому необходимо возобновить воинскую повинность", - заявил журналистам глава минобороны Швеции Петер Хультквист.

Такое решение означает, что все юноши и девушки, рожденные в 1999 году и позже, начнут получать повестки после 1 июля 2017 года, само же прохождение службы предусмотрено со следующего года. При этом основной набор в армию будет осуществляться в первую очередь на добровольной основе, недостающее число военнослужащих, которое оценивается приблизительно в четыре тысячи человек ежегодно, будет компенсироваться за счет всеобщего призыва.

Вопрос обсуждался в стране с прошлого года. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в 2016 году, большинство шведов сочло возвращение к всеобщей воинской повинности хорошей идеей.