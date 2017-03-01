Сепаратисты экспроприируют украинские предприятия в Донбассе

Пророссийские сепаратисты из самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" (ДНР и ЛНР) с 1 марта экспроприируют предприятия под украинской юрисдикцией, располагающиеся на их территории. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, на предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР и ЛНР вводится "внешнее государственное управление". Налоги от деятельности этих предприятий будут поступать в местные бюджеты. Официального подтверждения этого шага нет, все СМИ, включая украинские издания, в том числе и на территории ДНР и ЛНР ссылаются лишь на "Интерфакс".

За несколько дней до этого в совместном заявлении лидеры самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пообещали "ввести внешнее управление" на всех работающих на подконтрольных сепаратистами территориях украинских предприятиях, если не будет снята блокада отторгнутой от Украины части Донбасса.

Сейчас на неподконтрольной правительству в Киеве территории действует несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию, в частности, в ДНР работают Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу "Металлинвест", а также Ясиноватский и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу "Донецксталь". Кроме того, в ДНР действуют более 20 шахт, крупнейшая из которых шахта имени Засядько в Донецке.

На территории ЛНР действуют ПАО "Краснодонуголь" и Алчевский меткомбинат (компания "Метинвест"), а также шахты ООО "Ровенькиантрацит" и ООО "Свердловскантрацит" (компания "ДТЭК").

Между тем в Кремле отказались считать «отжимом» введение внешнего управления на украинских предприятиях в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, людям, попавшим в условия блокады «надо выживать».

«Я не думаю, что слово «отжим» здесь применимо и не думаю, что было бы корректно называть это «отжимом». Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи поставленными в условия блокады со стороны экстремистов», - сказал Песков (цитата РБК), отвечая на вопрос журналиста, каково будущее ЛНР и ДНР после «отжима».

Он также добавил, что вопросы работы самих предприятий не имеет никакого отношения к России, которая, как признал Песков, «имеет определенное влияние на представителей Донбасса, но ими не руководит».