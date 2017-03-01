Трамп отложил визит в Британию из-за протестов - СМИ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились перенести визит американского лидера с лета на осень, чтобы избежать напряженности и протестов в связи с его миграционной политикой, сообщает британская газета Sun со ссылкой на источник в правительстве.

Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу британский премьер во время своей поездки в Вашингтон. Ранее ожидалось, что визит Трампа в Соединенное Королевство состоится в июне.

"Трамп все еще по-настоящему хочет приехать в этом году, но хочет, чтобы сначала немного утихла напряженность", — сказал газете высокопоставленный источник в правительстве.

"Белый дом, на удивление, очень внимательно следит за тем, что происходит здесь, они не хотят устраивать сцену для нашей пользы", — добавил он.

Как отмечает газета, по предварительным данным, визит Трампа состоится с 5 по 8 октября, хотя даты могут измениться. Издание подчеркивает, что в это время королева Великобритании сможет принять Трампа в своей шотландской резиденции, но точной информации о планах встречи пока нет.

В Великобритании последнее время набирает обороты скандал вокруг предстоящего в этом году государственного визита Трампа. Бурю возмущения в США и во всем мире вызвали подписанные Трампом в первые дни президентства указы, в частности, указ о запрете въезда в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) и о приостановке приема любых беженцев на 120 дней. Последние акции протеста против госвизита президента США в Британию прошли неделю назад. Шествия прошли в Лондоне, Эдинбурге, Манчестере, Ливерпуле, Кардиффе и Ньюкасле.