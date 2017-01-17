Советник Трампа предсказал еще 3 года низких ставок ФРС

США будут далеки от нормализации уровня базовой процентной ставки еще 2-3 года. Такое мнение озвучил советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи в ходе выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Если посмотреть на траекторию экономического роста, роста заработных плат, если посмотреть на глобальную экономику, то можно сказать, что ФРС сейчас оторвалась от нее (глобальной экономики, - прим. ред.), и теперь настало время осуществить нормализацию ставок. Однако, если кто-то думает, что мы уже вступили в период нормализации ставок, то, честно говоря, это еще не так. Если посмотреть на 120 лет современной истории экономики, у нас исторически очень низкие ставки. Я полагаю, что еще 2-3 года мы будем далеки от того, что называется нормализация», - цитирует Скарамуччи ТАСС.

Первый за 10 лет цикл повышения процентных ставок в США начался в декабре 2015 года.

Тогда ключевая ставка ФРС была повышена с 0-0,25 до 0,25-0,5% годовых. В декабре 2016-го состоялся еще одно повышение - до диапазона в 0,5-0,75%.

Тогда же в ходе заседания комитета по открытым рынкам большинство голосующих членов ФРС - 11 человек - высказались за то, чтобы повысить ставку минимум трижды в 2017 году.

За два повышения проголосовали двое, еще один представитель центробанка - за одно.

Рынок тем временем ждет от ФРС более плавных шагов: фьючерсы на ставку закладывают лишь два повышения на 2017 год и столько же в 2018-м году.

Контракты с экспирацией в январе 2019-го закрыли торги в пятницу на отметке, соответствующей ставке в 1,63% годовых.