JP Morgan, Goldman повысили вероятность роста ставки ФРС в ближайшие месяцы

Goldman Sachs в среду повысил ожидания роста ставки ФРС США в первой половине 2017 года, а J.P. Morgan изменил свой прогноз следующего повышения после выхода экономических данных за январь и теперь ждет, что это произойдет в мае.

Банки сообщили, что пересмотрели прогнозы после выхода неожиданно оптимистичных данных о розничных продажах и потребительских цен в США за январь, а также из-за более "ястребиной" риторики главы ФРС Джанет Йеллен и других чиновников американского регулятора.

"Мы переносим свои прогнозы следующего повышения ставки ФРС с июня на май; мы по-прежнему ждём двух повышений в текущем году, в мае и сентябре", - написал экономист J.P. Morgan Майкл Фероли в аналитической заметке.

Экономисты Goldman изменили вероятность повышения ставки в марте с 20 до 30 процентов, а шансы на то, что ставка будет как минимум один раз повышена в первом полугодии, теперь оценивают в 90, а не 85 процентов.

В среду власти сообщили, что розничные продажи выросли в январе на 0,4 процента, а потребительские цены подскочили на 0,6 процента, совершив самый большой рывок за последние четыре года.

Глава ФРС Джанет Йеллен сказала в Конгрессе на этой неделе, что американский центробанк может поднять ставки на следующем совещании, поскольку ситуация на рынке труда улучшилась, а инфляция приблизилась к целевому показателю в 2 процента.