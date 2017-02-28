Власти Китая рассматривают возможность ввести вознаграждение за рождение второго ребенка

Власти Китая рассматривают возможность ввести финансовое вознаграждение за рождение второго ребенка, заявил заместитель министра здравоохранения и планового деторождения Китая Ван Пэйань.

Инициатива появилась после опроса, который показал, что более 50% китайских семей не желают иметь второго ребенка из-за материальных проблем.

Первого января 2016 года в Китае была отменена "политика одного ребенка", которая действовала с конца 70-х годов. Благодаря этому в прошлом году было зафиксировано рекордное за последние 20 лет число новорожденных – 17, 8 миллиона.

Тем не менее, согласно опросу, который провела комиссия в 2015 году, 60% семей не планируют рожать второго ребенка из–за финансовых трудностей.

"У каждой семьи есть право иметь второго ребенка, однако финансовые возможности мешают принять это решение", — пояснил Ван Пэйань, выступая на конференции, посвященной вопросам социального благосостояния.

По словам Ван Пэйаня, которого цитирует газета China Daily, правительство в настоящее время рассматривает ряд мер поддержки, в том числе финансовое вознаграждение и субсидии, чтобы стимулировать семьи заводить второго ребенка.

В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс, старение и сокращение трудоспособного населения.

Согласно официальной статистике, население Китая к концу 2016 году увеличилось на 8,09 миллиона человек и составило 1,382 миллиарда. Численность мужского населения составила 708,15 миллиона, женского — 674,56 миллиона человек. Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет составила 907,47 миллиона человек, то есть 65,6% от общего населения. В 2015 году этот показатель составлял 66,3%.

На конец 2016 года в Китае насчитывалось 230,86 миллиона жителей старше 60 лет, или 16,7% от общего населения. Количество людей старше 65 лет со 143 миллионов увеличилось до 150,03 миллиона, что составляет 10,8% населения.