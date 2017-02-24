В столицу ЮАР движутся сотни протестующих, требуя прогнать всех иностранцев

Несколько сотен людей протестуют рядом с южноафриканской столицей Претория с требованием немедленно прогнать из страны всех иностранных граждан, передает агентство ANA.

По данным агентства, манифестанты направляются к зданию МВД в столице, они баррикадируют дороги и сжигают покрышки. Протестующие обвиняют мигрантов в высокой безработице в ЮАР. Для разгона толпы местная полиция применяет слезоточивый газ, водяные пушки и резиновые пули.

​Как сообщает агентство, на протяжении всей недели протестующие устраивали беспорядки, громили магазины, принадлежащие пакистанцам и сомалийцам. В результате инцидентов были задержаны семь человек.