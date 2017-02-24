Последнее обновление: 24.02.2017 16:47

Чешский парламент одобрил идею об отпуске для отцов после рождения ребенка

Депутаты чешского парламента приняли поправку к законодательству о введении отпуска для отцов после рождения ребенка, сообщает республиканское ТВ.

Молодые отцы могли бы воспользоваться недельным отпуском по уходу за ребенком в течение шести недель после его рождения. При этом, как и у матерей, сохраняется 70% их зарплаты, говорится в сообщении. Целью поправки называется стремление мотивировать отцов к более активному участию в уходе за новорожденным.

Законопроект еще должен пройти обсуждение в верхней палате парламента, сенате, а потом поступит на подпись к президенту республики.

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