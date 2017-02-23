Последнее обновление: 23.02.2017 15:48

Япония выплатит жителям Окинавы $264 млн за шум от американских самолетов

Окружной суд города Наха префектуры Окинавы в Японии обязал государство выплатить жителям, чьи дома находятся рядом с авиабазой ВМС США Кадена, 30 миллиардов иен (около 264 миллионов долларов) в качестве компенсации за шум, сообщает телеканал NHK.

Коллективный иск был подан более чем 22 тысячами человек. По мнению истцов, шум от полетов американских военных самолетов мешает нормальной жизни, сну и наносит вред психике.

В то же время суд отклонил требование жителей о запрете полетов самолетов и конвертопланов MV-22 Osprey ВВС США в этом районе.

В декабре 2016 года суд высшей инстанции на Окинаве поддержал аналогичное решение окружного суда о выплате правительством Японии компенсаций местным жителям за шум самолетов на американской военной базе Футэмма в городе Гинован.

Окинава занимает около 0,6% территории страны, однако здесь размещено 74% площади всех американских баз, дислоцированных в Японии.

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