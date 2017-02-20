КГБ при получении взятки задержал гендиректора нефтепровода

Генеральный директор нефтепровода "Гомельтранснефть "Дружба" Сергей Сосновский задержан за получение взятки.

"КГБ Республики Беларусь в рамках защиты экономических интересов государства и борьбы с коррупцией пресечена коррупционная деятельность генерального директора ОАО "Гомельтранснефть "Дружба" Сергея Сосновского, который задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере (пять тысяч долларов США)", - говорится в сообщении пресс-службы КГБ.

В качестве взяткодателя фигурирует Владимир Тимошпольский, бывший заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, который также задержан.

Сотрудники КГБ установили, что "Тимошпольский достиг договоренности об оказании Сосновским за незаконное денежное вознаграждение содействия одной из украинских компаний в получении заказа на производство ремонтных работ на нефтепроводе "Мозырь-Брест" стоимостью 8 миллиардов неденоминированных рублей".

При этом "качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства".

В целях маскировки преступной деятельности, "обхода" требований белорусского законодательства в сфере производства строительных работ, а также обналичивания преступных доходов, фигуранты разработали преступную схему с вовлечением в нее подконтрольных коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении.