Власти Германии хотят контролировать мобильники беженцев

Правительство ФРГ намерено расширить свои полномочия по проверке данных мобильной связи мигрантов, сообщили газета Süddeutsche Zeitung, телеканалы WDR и NDR в понедельник, 20 февраля.

По их информации, эти данные предполагается использовать для более точного установления личности граждан, подавших в Германии прошение о предоставлении убежища.

При этом SZ, WDR и NDR сослались на имеющийся в их распоряжении законопроект, подготовленный в МВД Германии и направленный на ускорение депортации мигрантов, которым было отказано в праве остаться в стране. Документ пока окончательно не утвержден ведомством, пишут далее СМИ.

Согласно действующему законодательству, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) не имеет права доступа к данным мобильных телефонов беженцев без их согласия. Исключением являются лишь случаи, когда речь идет о подозрениях в совершении преступлений.

По оценке МВД ФРГ, в 2016 году использование данных мобильных телефонов могло бы быть целесообразным для установления идентичности 50-60 процентов просителей убежища, речь идет примерно о 150 тысячах человек. Власти Германии располагают данными о том, что беженцы указывают неверную информацию о себе, чтобы избежать депортации или получать больше социальных выплат.

Между тем накануне глава ведомства федерального канцлера, координатор по делам беженцев Германии Петер Альтмайер сообщил о том, что в 2016 году из Германии выехали рекордное число иностранных просителей, которым власти не разрешили остаться в стране - около 80 тысяч. В интервью изданию Bild am Sonntag он указал, что из 700 тысяч запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тысяч не были удовлетворены.