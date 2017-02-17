Налог на тунеядцев вывел белорусов на крупнейший за годы протест

Около двух тысяч белорусов, недовольных налогом на неработающих граждан, вышли в пятницу на крупнейшую за последние годы акцию протеста в центре Минска.

Как известно, Лукашенко обязал каждого трудоспособного белоруса заплатить в казну около $250, если в прошлом году человек проработал меньше 6 месяцев и не зарегистрировался на бирже труда.

По окончании рабочей недели протестующие собрались на несанкционированный митинг под лозунгами "Кукиш вам, а не налог" и "Главный дармоед - президент", после чего двинулись к Дому правительства, сообщают СМИ.

"Я не собираюсь платить. Это абсурд. Это возвращение феодального права", - сказал один из митингующих Михаил Гутеев.

Власти не препятствовали шествию, а милиции в форме вообще не было заметно. Ранее Лукашенко решительно подавлял выступления недовольных, снискав славу "последнего диктатора Европы", однако в последние годы ослабил давление на инакомыслящих в попытке сблизиться с Западом на фоне охлаждения отношений с Москвой после аннексии Россией украинского Крыма.

Лукашенко объяснял налог на тунеядцев борьбой с теневой экономикой. Лишь десятая часть 470 тысяч социальных иждивенцев заплатила его, а бюджет получил только $6 миллионов.

"В экономическом смысле это очевидный провал, - сказал политолог Александр Класковский. - Власти получили скандальный эффект. На этом нельзя сделать революции, но недовольство этим конкретным декретом накладывается на общее недовольство экономической ситуацией".

Беларусь второй год переживает рецессию, и со времени принятия декрета о новом налоге число безработных выросло на 150 тысяч человек. При этом официально зарегистрированы лишь 30 тысяч человек: чтобы получать $10 пособия по безработице нужно участвовать в общественных работах.