Последнее обновление: 16.02.2017 18:16

РФ запретила ввозить через Беларусь продукты из 24 стран

Россия прекратила ввоз через Беларусь продовольствие 24 стран Африки, не подтвердивших отгрузку товара в Беларуси. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, "коллеги из одной близлежащей страны" поставляют в РФ европейскую продукцию, которая "вдруг становится африканской".

Против стран, введших санкции в отношении РФ, действуют контрмеры России в виде запрета импорт ряда продуктовых наименований. После введения "контрсанкций", как сообщало ведомство, резко возрос объем поставок продуктов из Беларуси, в том числе ранее не импортируемой в РФ подкарантинной продукции происхождения таких стран, как Кот-д' Ивуар, Бенин, Камерун, Нигерия, Буркина-Фасо и других стран Африки.

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