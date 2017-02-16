РФ запретила ввозить через Беларусь продукты из 24 стран

Россия прекратила ввоз через Беларусь продовольствие 24 стран Африки, не подтвердивших отгрузку товара в Беларуси. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, "коллеги из одной близлежащей страны" поставляют в РФ европейскую продукцию, которая "вдруг становится африканской".

Против стран, введших санкции в отношении РФ, действуют контрмеры России в виде запрета импорт ряда продуктовых наименований. После введения "контрсанкций", как сообщало ведомство, резко возрос объем поставок продуктов из Беларуси, в том числе ранее не импортируемой в РФ подкарантинной продукции происхождения таких стран, как Кот-д' Ивуар, Бенин, Камерун, Нигерия, Буркина-Фасо и других стран Африки.