Frontex указала на трудности ЕС при высылке нелегалов

Государства Евросоюза испытывают серьезные трудности с депортацией нелегальных мигрантов, сообщило Европейское агентство по охране внешних границ Frontex.

Примерно из 305 тысяч беженцев, которым было отказано в праве остаться в Европе, были возвращены на родину или другие страны за пределами ЕС около 176 тысяч человек (почти 58%). Такие данные следуют из опубликованного в среду доклада европейской погранслужбы.

Фактическая доля высланных нелегалов еще меньше, поскольку четыре страны на протяжении какого-то времени в 2016 году ошибочно учитывали каждое отрицательное решение по предоставлению убежища как выезд мигранта за пределы Евросоюза, говорится в документе.

Такую статистику эксперты Frontex связывают с наличием целого ряда проблем. В частности, у нелегальных мигрантов зачастую недостает нужных документов. Кроме того, многие страны отказываются принимать назад своих граждан, говорится в докладе. Наконец, беженцы, которым отказано в праве остаться в Европе, и другие нелегальные мигранты нередко отказываются покидать территорию ЕС и скрываются от властей европейских стран, указывают далее авторы документа.

В настоящее время большинство беженцев прибывают в Европу из Ливии в Италию через Средиземное море, сообщил исполнительный директор Frontex Фабриче Леджери. В 2016 году число прибывших этим путем в ЕС нелегалов достигло 181 тысячи, подобных же цифр следует ожидать и в 2017 году, указал он.

По словам Леджери, лодки, на которых перевозят нелегальных мигрантов через Средиземное море банды контрабандистов, становятся все более переполненными. Если в 2015 году на одной лодке находились в среднем 100 человек, то в 2016 году - около 160, добавил эксперт. Оснащение этих лодок недостаточно, чтобы доплыть от побережья Северной Африки до Италии, считает Frontex.

По информации погранслужбы, в 2016 году более 4,5 тысячи пытавшихся пересечь Средиземноморье нелегалов погибли.