Последнее обновление: 15.02.2017 19:09

Глава Россельхознадзора получил запрос от прокуратуры Беларуси

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Беларуси. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление самого главы ведомства.

По словам Данкверта, запрос следователей связан с ограничениями, которые были введены его ведомством на ввоз сельхозпродукции из республики. Руководитель Россельхознадзора пояснил, что белорусская прокуратура потребовала проверить законность этого решения. «У нас все законно», - подчеркнул Данкверт.

Глава ведомства отметил, что допускает возможность введения новых ограничений в отношении белорусской продукции.

«У нас это постоянно идет, поэтому через какое-то время, я не сомневаюсь», - заявил он.

В начале февраля Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора «за нанесение ущерба государству». Обвинения были связаны с вводившимися ранее ограничениями на поставки продукции из Беларуси. Кроме того, в декабре 2016 года Данкверт обвинил Беларусь в нелегальной поставке продуктов питания из Европы, попавших под эмбарго.

В интервью РБК сам Данкверт назвал слова президента «не совсем корректными мерами оказания давления в целом на службу».

blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование