Глава Россельхознадзора получил запрос от прокуратуры Беларуси

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Беларуси. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление самого главы ведомства.

По словам Данкверта, запрос следователей связан с ограничениями, которые были введены его ведомством на ввоз сельхозпродукции из республики. Руководитель Россельхознадзора пояснил, что белорусская прокуратура потребовала проверить законность этого решения. «У нас все законно», - подчеркнул Данкверт.

Глава ведомства отметил, что допускает возможность введения новых ограничений в отношении белорусской продукции.

«У нас это постоянно идет, поэтому через какое-то время, я не сомневаюсь», - заявил он.

В начале февраля Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора «за нанесение ущерба государству». Обвинения были связаны с вводившимися ранее ограничениями на поставки продукции из Беларуси. Кроме того, в декабре 2016 года Данкверт обвинил Беларусь в нелегальной поставке продуктов питания из Европы, попавших под эмбарго.

В интервью РБК сам Данкверт назвал слова президента «не совсем корректными мерами оказания давления в целом на службу».