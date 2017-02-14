В Китае стартуют новые масштабные проверки в сфере экологии

Министерство по охране окружающей среды Китая направит инспекционные группы в 18 городов страны в рамках нового раунда проверок уровня загрязнения воздуха и выполнения природоохранной политики, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности с 15 февраля по 15 марта в 18 городов северной части страны, в том числе Пекин, Тяньцзинь и Тайюань будут направлены более 260 инспекторов.

В прошлом году в ходе аналогичных проверок 720 человек были задержаны, еще 6454 — привлечены к ответственности в связи с нарушениями природоохранной политики.

Власти Китая намерены в 2017 году сократить в городах и уездах на 10% уровень загрязнения воздуха по сравнению с показателем 2012 года. Тем временем концентрация мелких частиц PM2.5 в воздухе в Пекине, соседнем Тяньцзине и провинции Хэбэй, должна снизится на 25%.