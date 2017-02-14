Около половины россиян не ощущают на себе последствий от санкций ЕС - опрос

Почти половина россиян (46%) не ощущают на себе последствий в связи с санкциями ЕС в отношении России, 24% опрошенных называют такое влияние существенным, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные во вторник.

При этом 25% респондентов также ощущают на себе последствия от санкций, но отмечают их как несущественные. Что касается экономики РФ, то 38% россиян полагают, что санкции в отношении России существенно влияют на экономику страны.

Согласно исследованию, если страны Запада отменят санкции против РФ, по мнению большинства россиян (55%), это принесет больше пользы, чем вреда для экономики России. Большинство респондентов (60%) полагают, что в большей степени во взаимной отмене санкций заинтересованы страны Запада, лишь 17% россиян считают, что и Россия, и страны Запада в равной мере заинтересованы в этом.

По данным опроса, 42% россиян считают, что санкции в отношении РФ продлятся еще год-два, 24% полагают, что они будут отменены в 2017 году. Опрос граждан РФ 18 лет и старше проведен 6 февраля среди 1000 респондентов по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее экс-президент США Барак Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.