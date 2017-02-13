Италия "погибает" от коррупции - участник антикоррупционной операции

Уровень коррупции в Италии практически не изменился, несмотря на проведение в 1990-е годы беспрецедентной антикоррупционной операции "Чистые руки", заявил журналистам бывший член знаменитой следственной бригады прокуратуры Милана Пьеркамилло Давиго, возглавляющий ныне Национальную ассоциацию магистратов (ANM) и одну из коллегий Верховного суда Италии.

"Весьма драматично, насколько мало изменилась ситуация и как в отношении коррупции ухудшилось положение Италии на международной арене", — подчеркнул Давиго, представляя свою книгу "Система коррупции", выход которой приурочен к 25-летию начала операции "Чистые руки".

По его словам, современная Италия коррумпирована "на разных уровнях и в различных формах". "Страна погибает. Имеет место недоверие, люди более не идут голосовать и уезжают за рубеж", — сказал президент ANM.

Оценивая результаты операции "Чистые руки", которая в начале 1990-х годов фактически отстранила от власти тогдашнюю политическую элиту Италии, Давиго заявил, что антикоррупционная следственная бригада миланской прокуратуры не совершила существенных ошибок. "Она сделала то, что могла. Если бы законы не были изменены в ходе игры, мы продвинулись бы далеко вперед. Многие законы могут носить имена конкретных подсудимых", — заметил он.

В то же время знаменитый судья указал, что "эффект домино", произведенный операцией "Чистые руки", был спровоцирован не пробуждением гражданской совести в итальянском обществе, а просто "фактом того, что закончились деньги".

По мнению Давиго, для эффективной борьбы с коррупцией в Италии необходимо использовать определенные юридические нормы, введенные для противодействия мафии. Он считает, что среди современных политиков попадаются достойные люди, "однако существующие механизмы порой содействуют уголовным деяниям". Что касается следователей и судей, то они, по словам Давиго, сегодня оказываются перед неприемлемым выбором: "либо соблюдать закон, отказываясь от справедливости, либо пытаться добиться справедливости, искажая закон".

Примечательно, что в понедельник генеральный прокурор при Счетной палате Италии Клаудио Галтиери, выступая на церемонии открытия нового судебного года, заявил, что неэффективность деятельности ряда государственных институтов порождает коррупцию в стране.

"Многие утверждают, что коррупция ведет к неэффективности. На самом деле это неэффективность создает обширные темные зоны, в которых гораздо легче можно скрыть конфликты интересов и коррупцию", — подчеркнул Галтиери.